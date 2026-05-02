Reino Unido afirmó que "es innegociable" la protección militar de las Islas Malvinas y está en "alerta máxima"

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, aseguró que la protección militar del archipiélago es "innegociable". En ese marco, el Gobierno británico dispuso un operativo con aviones de caza y sistemas de respuesta rápida en la base de Mount Pleasant.

Según explicó el funcionario, las fuerzas bajo su mando permanecen en estado de "máxima alerta" y preparadas para intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

El jefe de la Real Fuerza Aérea Británica señaló que la protección de las islas Malvinas "es innegociable".

En declaraciones al diario británico The Telegraph, Knighton enfatizó que la institución que dirige mantiene un despliegue operativo constante tanto en territorio europeo como en el Atlántico Sur.

"El compromiso con los habitantes de las islas es absoluto", detalló el jefe militar, quien vinculó la vigilancia en el archipiélago con los protocolos de defensa que Londres aplica en su propio espacio aéreo frente a incursiones externas.

Refuerzos para garantizar la seguridad y el control de las Malvinas

Para garantizar este control, la RAF mantiene operativos cuatro aviones de combate estacionados en la base aérea de Mount Pleasant. Estas aeronaves forman parte de un esquema de "alerta de reacción rápida", diseñado para interceptar amenazas aéreas en cuestión de minutos.

Asimismo, justificó la rigidez de esta postura al comparar la situación en las islas con incidentes recientes en el norte de Europa, donde la aviación británica debió actuar ante la proximidad de aeronaves rusas.

Para el alto mando, la misión de custodia en las Malvinas no está sujeta a discusiones diplomáticas: es una pieza central de la estrategia de defensa aérea británica que se mantiene activa las 24 horas.