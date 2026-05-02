Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 2 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DECLARACIONES

Reino Unido afirmó que "es innegociable" la protección militar de las Islas Malvinas y está en "alerta máxima"

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, fue el encargado de informar que en la zona ya sobrevuelan aviones de caza y hay sistemas de respuesta rápida, frente a la filtración de EEUU sobre un posible cambio de postura en el tema.

Francisco Nutti

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, aseguró que la protección militar del archipiélago es "innegociable". En ese marco, el Gobierno británico dispuso un operativo con aviones de caza y sistemas de respuesta rápida en la base de Mount Pleasant.

Según explicó el funcionario, las fuerzas bajo su mando permanecen en estado de "máxima alerta" y preparadas para intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad. 

El jefe de la Real Fuerza Aérea Británica señaló que la protección de las islas Malvinas "es innegociable".&nbsp;
El jefe de la Real Fuerza Aérea Británica señaló que la protección de las islas Malvinas "es innegociable". 

En declaraciones al diario británico The Telegraph, Knighton enfatizó que la institución que dirige mantiene un despliegue operativo constante tanto en territorio europeo como en el Atlántico Sur. 

"El compromiso con los habitantes de las islas es absoluto", detalló el jefe militar, quien vinculó la vigilancia en el archipiélago con los protocolos de defensa que Londres aplica en su propio espacio aéreo frente a incursiones externas.

Refuerzos para garantizar la seguridad y el control de las Malvinas

Para garantizar este control, la RAF mantiene operativos cuatro aviones de combate estacionados en la base aérea de Mount Pleasant. Estas aeronaves forman parte de un esquema de "alerta de reacción rápida", diseñado para interceptar amenazas aéreas en cuestión de minutos.

Asimismo, justificó la rigidez de esta postura al comparar la situación en las islas con incidentes recientes en el norte de Europa, donde la aviación británica debió actuar ante la proximidad de aeronaves rusas

Para el alto mando, la misión de custodia en las Malvinas no está sujeta a discusiones diplomáticas: es una pieza central de la estrategia de defensa aérea británica que se mantiene activa las 24 horas. 

Esta nota habla de:
1
Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba
Noticias

Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral
Noticias

Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho
Lanzamientos

Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho

Últimas noticias de Islas Malvinas