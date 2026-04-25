Alpine censuró un video de Colapinto en el que mencionaba a las Islas Malvinas: el antes y el después
El equipo francés de Fórmula 1, que tiene su sede en Enstone, Inglaterra, publicó un video que, un rato después, fue modificado por una nueva versión.
Un escándalo que nadie esperaba y que, tal vez para muchos, pasó inadvertido. Lo cierto es que la escudería francesa Alpine quedó en el ojo de la tormenta luego de censurar un video en el que su piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, mencionaba a las Islas Malvinas.
En un principio, el equipo francés que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, compartió un video del piloto argentino, que mañana protagoizará un Road Show en Palermo, cantando una canción de la Selección Argentina en la que se menciona a las Islas Malvinas.
Sin embargo, quienes manejan las redes sociales del equipo francés terminaron borrando dicha publicación y compartieron una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982.
Este llamativo accionar por parte de la parte de comunicación de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.