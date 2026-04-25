Alpine censuró un video de Colapinto en el que mencionaba a las Islas Malvinas: el antes y el después

Un escándalo que nadie esperaba y que, tal vez para muchos, pasó inadvertido. Lo cierto es que la escudería francesa Alpine quedó en el ojo de la tormenta luego de censurar un video en el que su piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, mencionaba a las Islas Malvinas.

En un principio, el equipo francés que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, compartió un video del piloto argentino, que mañana protagoizará un Road Show en Palermo, cantando una canción de la Selección Argentina en la que se menciona a las Islas Malvinas.

Sin embargo, quienes manejan las redes sociales del equipo francés terminaron borrando dicha publicación y compartieron una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982.

Este llamativo accionar por parte de la parte de comunicación de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

El video con la alusión de Colapinto a las Islas Malvinas:

%uD83D%uDD39"¡Como en Malvinas preparado para guerra!" Este video de Franco Colapinto se grabó en marzo pasado en Japón, pero lo acaba de publicar esta tarde la escudería Alpine en sus redes sociales.

%uD83D%uDD39El tema "Pa' La Selección" (de La T y La M) fue usado hoy por el equipo de Enstone... https://t.co/NhLI44u5Jb pic.twitter.com/orKFP1BZQY — Autoblog Argentina %uD83D%uDE99%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@autoblogar) April 24, 2026

La versión editada, sin la mención de Colapinto sobre las Islas Malvinas:

Sintiéndose en casa %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDEF6



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Feeling at home %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDEF6 pic.twitter.com/ktEOXzYQJ2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 24, 2026