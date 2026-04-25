El piloto argentino que manejó el Fórmula 1 que usará Colapinto fue contundente: "Es una nave espacial"

Cada vez está más cerca el Road Show que Franco Colapinto realizará este domingo por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde los argentinos volverá a disfrutar en vivo de un auto de Fórmula 1. Y a propósito de esto, Sacha Fenestraz, piloto de nuestro pais que compite en la Super Fórmula Japonesa, contó su experiencia al manejar en una exhibición el mismo Lotus E20 que mañana girará por Palermo.

"Es una nave espacial, ese motor V8 hace un ruido impresionante", contó el nacido en Francia, pero criado en Córdoba, a punto tal que adoptó la nacionalidad argentina con la que representa al país actualmente en la poderosa categoría nipona.

Su experiencia con el Lotus E20, que llevará los colores de Alpine, data del 3 de mayo de 2018 en una base aérea de Salon-de-Provence, ciudad cercana a Marsella en Francia, con motivo de promocionar el Gran Premio que retornaba al país galo. En aquella ocasión, cuando era parte del programa de desarrollo de Renault, hizo un show junto a aviones caza de la Patrouille de France.

"A Franco le diría que lo disfrute mucho, es un sueño poder manejarlo ahí. Que lo acelere al corte tranquilo porque por la configuración no hay riesgos de que se rompa. Yo ese día, cuando hacía los trompos, tenía un poco de miedo pero, conociéndolo, va a dar un espectáculo bárbaro", comentó Fenestraz.

Fenestraz a bordo del Lotus E20 que Colapinto manejará este domingo en Palermo.

"Es un auto que no puede estar más de 15 segundos parado porque se sobrecalienta. Lo más difícil es manejarlo en las partes lentas, porque hay que ir jugando con el embrague y la primera para llevarlo a 30 o 40km/h", agregó el piloto de 26 años.

Para cerrar, Sacha manifestó que, cuando era parte del equipo, le sugirió a los directivos de Renault que trajeran un auto de Fórmula 1 al país: "Recuerdo que en su momento le insistía al jefe del equipo (Cyril Abiteboul) para llevar un auto a la Argentina y hacer algo como lo de este domingo. Le explicaba la pasión que había por el automovilismo y la F1 en el país".