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MURIÓ EL FÚTBOL

Que país prohibirá transmitir los partidos del Mundial 2026 en bares y restaurantes

La medida busca combatir a aquellos que violen los derechos de propiedad intelectual, se prevén duras penas económicas y hasta la clausura de los establecimientos.

SGorostiaga
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La FIFA y el gobierno de México prohibieron la transmisión de los partidos del Mundial 2026 en bares, restaurantes y locales comerciales que no cuenten con una licencia específica de exhibición pública. La medida busca combatir de forma directa la piratería televisiva a días del partido inaugural.

Los operativos de control estarán a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bajo la Ley Federal del Derecho de Autor. Los comercios que violen las normativas sufrirán la clausura temporal de hasta 90 días y el decomiso inmediato de sus pantallas y equipos de sonido.

 Las multas por usar la marca FIFA

Las penalidades económicas por infringir la propiedad intelectual del torneo serán implacables:

  • Las sanciones financieras alcanzarán los 29,3 millones de pesos mexicanos 

  • El monto equivale aproximadamente a 1,7 millones de dólares.

  • La cifra representa más de 1.500 millones de pesos argentinos.

Entre los elementos protegidos por la FIFA destacan el nombre oficial del Mundial 2026, el trofeo de la Copa del Mundo, la pelota oficial, los logotipos y emblemas del torneo, símbolos registrados por la FIFA o mascotas y elementos gráficos que se asocien a la competencia.

Cómo se puede conseguir la autorización para transmitir los partidos en un bar

Los dueños de bares y restaurantes interesados en transmitir los partidos del Mundial 2026 deberán contratar un servicio de televisión paga con licencia comercial (no residencial) y obtener una autorización mediante los canales oficiales.

No deberán utilizar plataformas digitales que sean personales debido a que esta acción es considerada como una potencial violación de los términos de uso y podría provocar multas severas.

Además, no se podrán cobrar tarifas adicionales para transmitir el partido ni realizar ninguna acción de marketing en los comercios que incluyan las figuras de las mascotas, nombres oficiales del torneo o algunos de los elementos protegidos.


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