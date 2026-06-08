El historial de las selecciones del Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA
El Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA lo conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, siendo "La Furia" el equipo con más pergaminos para pasar primero.
El Mundial 2026 de la FIFA que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá tiene en el Grupo H, a un seleccionado que es el claro favorito como España. Además participan la Uruguay de Marcelo Bielsa, Arabia Saudita que sorprendió a la Selección Argentina en el inicio del Mundial 2022 y Cabo Verde.
España, bajo el mando de Luis de la Fuente, y con futbolistas como Rodri, Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal, es la gran favorita no solo en su zona, sino en el torneo en general.
Uruguay, con Federico Valverde como máxima figura, promete darle pelea a los españoles.
Cabo Verde, apodado "Los Tiburones", tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo.
El selecccionado de Arabia Saudita llega sin grandes figuras a disputar la cita máxima del fútbol.
El historial de las selecciones del Grupo H en Mundiales
España:
- Participaciones: 16.
- Mejor actuación: campeón en Sudáfrica 2010.
- Máximo goleador en Mundiales: David Villa con nueve.
- Algunas curiosidades: en 2010 se consagró campeón al ganar todos sus partidos de eliminación directa solo 1-0. Desde su título en Sudáfrica 2010, no pudo volver a superar los octavos de final.
- Actuación en Qatar 2022: octavos de final.
Uruguay:
- Participaciones: 14.
- Mejor actuación: campeón en Uruguay 1930 y Brasil 1950
- Máximo goleador en Mundiales: Óscar Miguez con ocho.
- Algunas curiosidades: pese a haber ganado dos Mundiales, se pusieron cuatro estrellas en el escudo por las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Participarán en cinco ediciones consecutivas de Mundiales por primera vez en su historia.
- Actuación en Qatar 2022: frase de grupos
Arabia Saudita: __IP__
- Participaciones: 6.
- Mejor actuación: fase de grupos en todas sus participaciones.
- Máximo goleador en Mundiales: Sami Al-Jaber con tres goles.
- Algunas curiosidades: en Qatar 2022 dio una de las mayores sorpresas de la historia al ganarle en su primera presentación a la Selección argentina. Nunca pudo superar la fase de grupos.
- Actuación en Qatar 2022: fase de grupos.
Cabo Verde:
- Participaciones: ninguna.
- Mejor actuación: -
- Máximo goleador en Mundiales: -
- Algunas curiosidades: en 2022, el gobierno caboverdiano tomó la decisión de nombrar a su Estadio Nacional como Pelé. En 1981, el delantero Adriano Tomás Custodio Mendes se convirtió en el primer futbolista africano en jugar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vistiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata.
- Actuación en Qatar 2022: no clasificó.