El historial de las selecciones del Grupo H del Mundial 2026 de la FIFA

El Mundial 2026 de la FIFA que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá tiene en el Grupo H, a un seleccionado que es el claro favorito como España. Además participan la Uruguay de Marcelo Bielsa, Arabia Saudita que sorprendió a la Selección Argentina en el inicio del Mundial 2022 y Cabo Verde.

España, bajo el mando de Luis de la Fuente, y con futbolistas como Rodri, Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal, es la gran favorita no solo en su zona, sino en el torneo en general.

Uruguay, con Federico Valverde como máxima figura, promete darle pelea a los españoles.

Cabo Verde, apodado "Los Tiburones", tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

El selecccionado de Arabia Saudita llega sin grandes figuras a disputar la cita máxima del fútbol.

El historial de las selecciones del Grupo H en Mundiales

España:

Participaciones: 16.

Mejor actuación: campeón en Sudáfrica 2010.

Máximo goleador en Mundiales: David Villa con nueve.

Algunas curiosidades: en 2010 se consagró campeón al ganar todos sus partidos de eliminación directa solo 1-0. Desde su título en Sudáfrica 2010, no pudo volver a superar los octavos de final.

Actuación en Qatar 2022: octavos de final.

Uruguay:

Participaciones: 14.

Mejor actuación: campeón en Uruguay 1930 y Brasil 1950

Máximo goleador en Mundiales: Óscar Miguez con ocho.

Algunas curiosidades: pese a haber ganado dos Mundiales, se pusieron cuatro estrellas en el escudo por las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Participarán en cinco ediciones consecutivas de Mundiales por primera vez en su historia.

Actuación en Qatar 2022: frase de grupos

Arabia Saudita: __IP__

Participaciones: 6.

Mejor actuación: fase de grupos en todas sus participaciones.

Máximo goleador en Mundiales: Sami Al-Jaber con tres goles.

Algunas curiosidades: en Qatar 2022 dio una de las mayores sorpresas de la historia al ganarle en su primera presentación a la Selección argentina. Nunca pudo superar la fase de grupos.

Actuación en Qatar 2022: fase de grupos.

Cabo Verde: