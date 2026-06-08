Scaloni brindará una conferencia de prensa previa al amistoso con Islandia

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene previsto encabezar una conferencia de prensa este lunes por la tarde, en la antesala del encuentro de carácter amistoso que el combinado nacional disputará el martes frente a su par de Islandia.

El contacto oficial con los periodistas acreditados quedó programado para las 19:15 (hora argentina) en el predio deportivo, previo al inicio del entrenamiento que contará con un tramo abierto para las cámaras de los medios de comunicación.

De acuerdo a las metodologías habituales que implementa el estratega santafesino antes de cada compromiso, no se prevé una confirmación abierta de la alineación titular que saltará al campo de juego para enfrentar al conjunto europeo.

Sin embargo, la rueda de prensa centraliza la atención debido a que el entrenador brindará precisiones sobre la evolución de la plantilla actual y el esquema de rotación que planifica de cara a los próximos desafíos del equipo.

La evolución física del plantel y la situación de los futbolistas

Uno de los principales ejes conceptuales del diálogo con la prensa girará en torno a las condiciones físicas de las piezas clave del armado titular.

En este sentido, los reportes previos de las sesiones de entrenamiento indicaron que el capitán Lionel Messi evoluciona de manera favorable de su lesión, una noticia que lleva tranquilidad al cuerpo técnico para la planificación de las cargas de trabajo en los trabajos con pelota.

La intención del cuerpo médico y de Lionel Scaloni es evaluar minuciosamente a cada futbolista durante la última práctica vespertina para determinar quiénes sumarán minutos de rodaje competitivo en este ensayo internacional y quiénes serán preservados.

La rotación asoma como una variante indispensable para observar alternativas tácticas en puestos específicos de la estructura del equipo campeón del mundo.

El último ensayo táctico antes de enfrentar a Islandia

Una vez concluida la exposición del entrenador ante los cronistas, el plantel se trasladará al campo de juego para desarrollar el último entrenamiento formal.

Durante los primeros minutos del trabajo de campo se permitirá el ingreso de la prensa para realizar tomas de movimientos regenerativos y ejercicios de calentamiento previos.

Posteriormente, las tareas se desarrollarán a puertas cerradas para que los futbolistas repasen las jugadas preparadas de pelota parada y los movimientos de coordinación defensiva y ofensiva ideados para contrarrestar el sistema de juego físico que caracteriza a la selección de Islandia.