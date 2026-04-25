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Presentaron en el Obelisco el auto de Fórmula 1 que usará Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires

El monoplaza de Alpine que manejará Franco Colapinto fue exhibido en el Obelisco, en la previa del Road Show de Palermo, donde la Fórmula 1 volverá a rugir tras varios años en la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Riera
Juan Riera

En la previa de un evento que promete ser multitudinario y emocionando, el auto de Fórmula 1 de Alpine que manejará Franco Colapinto fue presentado en el Obelisco de Buenos Aires. Se viene el Road Show que se realizará mañana domingo en Palermo y marcará un antes y después para el automovilismo en nuestro país.


El monoplaza es un Lotus E20 de 2022, con un motor Renault V8 y con el diseño de la escudería francesa que tiene a Colapinto y a Pierre Gasly como respresentantes en la grilla de la F1.

Presentaron en el Obelisco el auto de Fórmula 1 que usará Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires

Colapinto realizará cuatro salidas al circuito callejero: a las 12:45, 14:30 y 15:15 girará con el monoplaza, mientras que a las 15:55 participará de un cierre a bordo de un bus descapotable

El trazado estará ubicado en la zona de Palermo, con un recorrido que irá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento y el paso por el Monumento a los Españoles.

Horarios y recorrido del Road Show

Colapinto será el gran protagonista del evento y realizará varias salidas a pista:

  • 12:45 - Primera tanda con el F1
  • 14:30 - Segunda salida
  • 15:15 - Tercera exhibición
  • 15:55 - Cierre en bus descapotable


El circuito callejero estará ubicado en Palermo, con un recorrido que incluirá:

  • Avenida del Libertador y Sinclair
  • Avenida Sarmiento
  • Paso por el Monumento a los Españoles
  • Zona de Casares y Ugarteche


Evento gratuito y actividades

El acceso será libre y gratuito desde las 9 de la mañana. Además del espectáculo en pista, habrá actividades para toda la familia:

  • Pantallas gigantes
  • Música en vivo
  • Presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad
  • Escenarios en Plaza Seeber y Plaza Sicilia


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