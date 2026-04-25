Presentaron en el Obelisco el auto de Fórmula 1 que usará Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires

En la previa de un evento que promete ser multitudinario y emocionando, el auto de Fórmula 1 de Alpine que manejará Franco Colapinto fue presentado en el Obelisco de Buenos Aires. Se viene el Road Show que se realizará mañana domingo en Palermo y marcará un antes y después para el automovilismo en nuestro país.



El monoplaza es un Lotus E20 de 2022, con un motor Renault V8 y con el diseño de la escudería francesa que tiene a Colapinto y a Pierre Gasly como respresentantes en la grilla de la F1.

Colapinto realizará cuatro salidas al circuito callejero: a las 12:45, 14:30 y 15:15 girará con el monoplaza, mientras que a las 15:55 participará de un cierre a bordo de un bus descapotable.

El trazado estará ubicado en la zona de Palermo, con un recorrido que irá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento y el paso por el Monumento a los Españoles.

Horarios y recorrido del Road Show

Colapinto será el gran protagonista del evento y realizará varias salidas a pista:

12:45 - Primera tanda con el F1

14:30 - Segunda salida

15:15 - Tercera exhibición

15:55 - Cierre en bus descapotable



El circuito callejero estará ubicado en Palermo, con un recorrido que incluirá:

Avenida del Libertador y Sinclair

Avenida Sarmiento

Paso por el Monumento a los Españoles

Zona de Casares y Ugarteche







Evento gratuito y actividades

El acceso será libre y gratuito desde las 9 de la mañana. Además del espectáculo en pista, habrá actividades para toda la familia:

Pantallas gigantes

Música en vivo

Presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad

Escenarios en Plaza Seeber y Plaza Sicilia



