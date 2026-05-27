La histórica ola de calor en Europa ya deja doce muertos: qué países están en alerta

Una masa de aire caliente atrapada por un sistema de alta presión ha generado una ola de calor excepcional en buena parte de Europa occidental, provocando al menos doce muertes y marcas térmicas sin precedentes para el mes de mayo.

El fenómeno meteorológico ha tomado por sorpresa a poblaciones y gobiernos en plena primavera, extendiendo alertas sanitarias y restricciones en múltiples países.

El Reino Unido registra récords consecutivos y víctimas en entornos acuáticos

El termómetro en los jardines de Kew, en Londres, marcó 35,1 grados Celsius el martes, superando el máximo de 34,8 °C registrado apenas 24 horas antes.

Ambas lecturas pulverizan el récord histórico de 32,8 °C fijado en 1922, según confirmó el servicio meteorológico británico Met Office. Las autoridades sanitarias emitieron una alerta ámbar para gran parte del territorio debido a que el país no está equipado para estas temperaturas en hogares, escuelas y oficinas.

Al menos cinco personas murieron en el territorio británico en circunstancias relacionadas con el calor.

Cuatro adolescentes fallecieron ahogados en lagos y embalses del interior de Inglaterra -en Halifax, Warwickshire, Rotherham y East Yorkshire- durante el fin de semana largo, mientras que un hombre de 60 años murió en el mar en el suroeste del país.

Asimismo, los trenes desde la estación de Waterloo sufrieron interrupciones y los bomberos combatieron un incendio de pastizales en Arthur's Seat, en Edimburgo.

Francia reporta fallecidos en competencias y playas sin socorristas

En Francia, la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, confirmó al menos siete muertes posiblemente vinculadas al calor: cinco ahogados y dos personas fallecidas durante competencias deportivas, una en París el domingo y otra en Lyon el lunes.

Ante este escenario, el Gobierno evalúa suspender los eventos deportivos programados.

Météo-France registró el lunes un récord nacional de temperatura para mayo, con 36 °C en el suroeste, manteniendo ocho departamentos del oeste en alerta naranja.

En las playas del Atlántico, en la región de Gironda, las corrientes de resaca cobraron dos víctimas el fin de semana debido a que los socorristas estacionales aún no están desplegados. La prefecta Sophie Brocas pidió a los bañistas la máxima prudencia.

Marcas extremas desde la península ibérica hasta los Balcanes

En España, la Aemet prevé valores máximos de hasta 40 grados entre el miércoles y el viernes. Sevilla alcanzó los 38 °C el fin de semana y Santander marcó 37,1 °C, un récord histórico para mayo en la ciudad que motivó la activación de la alerta roja en Cantabria.

Por su parte, Portugal mantiene siete regiones del centro y sur en alerta amarilla con temperaturas de hasta 38 °C y riesgo máximo de incendio.

Irlanda registró el martes 29,7 °C en la localidad de Carlow, un nuevo récord para mayo en el país que congregó a residentes y turistas en los puntos de baño de Dún Laoghaire y Sandycove en Dublín.

En tanto, Bélgica superó el récord para un 26 de mayo con 29,8 °C, Alemania registró unos 30 °C en Berlín, e Italia osciló entre los 31 y 34 °C. En los Balcanes, Albania rozó su máximo histórico para mayo con 36 °C, Croacia alcanzó los 35 °C y Serbia emitió su primera alerta amarilla del año.

Advertencias científicas e impacto en la población

Los científicos vinculan directamente la gravedad de este fenómeno con la crisis climática actual.

"Sabemos sin ninguna duda que las olas de calor como esta se han vuelto más probables y más severas debido al cambio climático", declaró Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS de la Universidad de Maynooth, en Irlanda.

"Pero los récords que se están estableciendo, particularmente en el Reino Unido y Francia, son una verdadera locura", agregó.

El impacto también se refleja en los testimonios de los ciudadanos afectados por las inusuales condiciones primaverales en las capitales europeas.

"Cada año Inglaterra rompe un nuevo récord de calor. Eso no es normal", dijo Cameron, un joven estadounidense de visita en Londres, frente al Palacio de Buckingham.

La ola de calor se extenderá al menos hasta el jueves en la mayoría de los países afectados.