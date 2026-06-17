Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina disputa el Mundial 2026 de la FIFA, que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá. El primer paso que dio la Scaloneta en búsqueda del bicampeonato fue una goleada frente a Argelia por 3 a 0, con triplete de Lionel Messi, por el Grupo J y ahora se viene un nuevo desafío.



El próximo rival de Argentina en la Copa del Mundo será Austria, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas en el Dallas Stadium.

Luego cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio, a las 23 horas.

Cómo ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 por TV y ONLINE





Vas a poder ver a la Selección Argentina liderada por Lionel Messi por la TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, Disney + Premium, Mi Telefe, DGO y Telecentro Play.