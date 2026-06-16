Messi obtendrá un récord inédito por jugar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia

Tras una larga espera, la Selección Argentina debutará esta noche en el Mundial 2026 ante Argelia, en la apertura del Grupo J.

A esta Copa del Mundo, la Albiceleste llega con la responsabilidad de defender el título y su capitán, Lionel Messi, con varios récords bajo el brazo y la chance de seguir sumando.

En ese sentido, Leo arribó a Estados Unidos, México y Canadá como el futbolista con mayor cantidad de partidos en la historia del certamen y quien más ediciones disputó junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa (seis). Sin embargo, hoy en Kansas marcará un hito muy particular en el combinado nacional.

Tanto es así que, con el cotejo que afrontará frente al elenco africano, el 10 alcanzará las 200 presencias internacionales en el seleccionado y será el pionero en llegar a esa cifra en la cita mundialista.

Cabe recordar que, además, Messi podría superar el récord de mayor de mayor cantidad de goles, asistencias y sumarse al grupo de quienes alcanzaron tres finales del mundo.