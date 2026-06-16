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VIEJO CONOCIDO DE ARGENTINA

Hervé Renard fue confirmado como nuevo DT de Túnez para el Mundial 2026

El ex entrenador de Arabia Saudita es el elegido de Túnez tras el despido de Sabri Lamouchi.

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 El 5-1 en contra de Túnez ante Suecia en el Mundial 2026 dejó sin entrenador al combinado africano por la salida de Sabri Lamouchi. La federación tunecina actuó rápido y cerró a Hervé Renard como su nuevo DT.

Este martes se anunció mediante un comunicado que el francés se hará cargo del plantel tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa de la Copa del Mundo, con la posibilidad de extender el contrato a largo plazo.

Renard se quedó fuera de la gran cita el pasado mes de abril tras su salida de Arabia Saudita

Con el equipo asiático había logrado clasificar para el torneo y lo dirigió hace cuatro años en Qatar 2022 cuando increíblemente venció por 2-1 a la Selección Argentina.

Túnez se medirá el próximo 21 de junio frente a Japón en Monterrey y cerrará el grupo F el 25 ante Países Bajos en el Arrowhead Stadium de Kansas.

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