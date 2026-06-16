Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LESIÓN

Alarmas en Brasil: Neymar se perdería toda la fase de grupos del Mundial 2026

Neymar se perdería toda la fase de grupos del Mundial 2026 con Brasil por la lesión que arrastra desde hace semanas.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 El anuncio de la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá alegró a varios fanáticos; sin embargo, su ausencia en los campos de juego genera incertidumbre, ya que se perdería la fase de grupos.

A casi un mes de su lesión en el gemelo derecho, el astro sigue con su recuperación y, según informó la prensa brasileña, el futbolista se volvió a realizar estudios y los resultados no fueron los mejores.

Según explicó el periodista André Rizek, Neymar "está haciendo fisioterapia, está entrenando. No sabemos todavía cuándo se va a dar ese regreso. No es al juego, es al campo. Neymar está hace 29 días sin hacer fútbol".

Ante este panorama, desde el citado medio descartaron que el atacante de 34 años pueda disputar el partido con Haití, que se jugará este viernes.

Además, será también muy difícil que llegue para la última fecha con Escocia, a jugarse el miércoles 24 de junio.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Neymar