Alarmas en Brasil: Neymar se perdería toda la fase de grupos del Mundial 2026

El anuncio de la convocatoria de Neymar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá alegró a varios fanáticos; sin embargo, su ausencia en los campos de juego genera incertidumbre, ya que se perdería la fase de grupos.

A casi un mes de su lesión en el gemelo derecho, el astro sigue con su recuperación y, según informó la prensa brasileña, el futbolista se volvió a realizar estudios y los resultados no fueron los mejores.

Según explicó el periodista André Rizek, Neymar "está haciendo fisioterapia, está entrenando. No sabemos todavía cuándo se va a dar ese regreso. No es al juego, es al campo. Neymar está hace 29 días sin hacer fútbol".

Ante este panorama, desde el citado medio descartaron que el atacante de 34 años pueda disputar el partido con Haití, que se jugará este viernes.

Además, será también muy difícil que llegue para la última fecha con Escocia, a jugarse el miércoles 24 de junio.