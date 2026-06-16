Baja sensible en Inglaterra antes de su debut en el Mundial: el reemplazante

A apenas poco más de un día de su debut ante Croacia por el Grupo L del Mundial 2026, Inglaterra sufrió una baja y debió hacer una modificación de último momento en su lista de convocados.

Tino Livramento sufrió un desgarro en uno de sus gemelos y será reemplazado en la nómina por Trevoh Chalobah.

El lateral derecho tenía chances de ser titular, ya que su versatilidad le permite jugar también por izquierda. Allí peleaba el puesto con Nico O'Reilly, mientras que en la derecha Reece James corría con ventaja.

En su lugar estará Chalobah, que es zaguero central pero ocasionalmente puede ocupar la banda derecha de la defensa; algo que ha hecho en más de una ocasión en el Chelsea.

Igualmente, el futbolista no estará entre los convocados para enfrentar a Croacia este miércoles 17 de junio, pero sí llegará a estar a disposición de para la segunda fecha, ante Ghana.