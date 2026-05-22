Cole Palmer rompió el silencio luego de quedar afuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026: "Estoy destrozado..."

Este viernes, Thomas Tuchel dio a conocer la lista de los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial 2026 y generó revuelo al no incluir a varios pesos pesados .

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Entre las sorpresivas bajas, una de las que más llamó la atención fue la de Cole Palmer, quien rompió el silencio y expresó sus sensaciones por quedarse afuera de la Copa del Mundo.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el delantero de Chelsea lanzó una frase contundente: "El fútbol puede ser cruel a veces, pero así es el juego".

Inmediatamente, el atacante de 24 años reconoció estar "destrozado" por no ser parte de la cita mundialista, hecho que calificó como "el sueño de todo niño".

"He puesto mi corazón en cada oportunidad que he tenido con Inglaterra y seguiré esforzándome para ganarme más. Felicitaciones a los chicos que han sido seleccionados; se lo han ganado", sostuvo en Instagram.

Además, el compañero de Enzo Fernández expresó el apoyo para sus compañeros y les hizo un pedido especial.

"Apoyaré desde casa, trabajando duro en el Chelsea, y asegurándome de estar listo para cuando vuelva la llamada. Buena suerte a los chicos, traiganla a casa para Inglaterra", cerró.

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Vale resaltar que, además de Palmer, el entrenador de los Three Lions tampoco citó a Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Harry Maguire, entre otros.