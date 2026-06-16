El guiño ricotero de Conmebol a la Selección Argentina a horas del debut en el Mundial 2026

La CONMEBOL sorprendió en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 con una ilustración inspirada en Oktubre, el histórico segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La publicación, difundida en las redes oficiales del organismo, combina la estética del emblemático álbum con referencias al fútbol argentino y al estreno del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia.

Bajo la consigna "¡A brillar, Argentina!", el diseño recrea el universo visual oscuro, popular y callejero que caracteriza a Oktubre, pero adaptado a la identidad albiceleste. En la imagen aparecen banderas argentinas, bombos, hinchas, símbolos mundialistas y una multitud de personajes vinculados al imaginario futbolero nacional.

El homenaje de CONMEBOL a Los Redondos antes del debut de Argentina

La ilustración incluye caricaturas de futbolistas actuales e históricos de la Argentina, junto con guiños a distintas generaciones campeonas del mundo. Entre los personajes pueden reconocerse referencias al capitán del equipo, campeones mundiales recientes, ídolos de otras épocas, entrenadores y figuras representativas de la cultura popular argentina.

Además, el póster incorpora los escudos de Argentina y Argelia, rival del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en su presentación mundialista. También aparecen elementos distintivos del seleccionado africano, como la media luna y la estrella roja presentes en su emblema.

La reacción de los hinchas al guiño ricotero

La publicación generó una rápida repercusión en redes sociales, donde miles de hinchas destacaron el cruce entre la mística de la Scaloneta, la estética de Oktubre y el legado cultural de Los Redondos.

Los usuarios celebraron especialmente la referencia a una de las obras más emblemáticas del rock nacional, una banda históricamente asociada a la identidad popular argentina y a la pasión de tribuna.

Mundial 2026: una postal que une fútbol, rock e identidad argentina

Con esta pieza gráfica, CONMEBOL buscó darle un marco especial al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Más allá del aspecto deportivo, la ilustración propone una síntesis entre fútbol, rock nacional, cultura popular y memoria colectiva.

La imagen se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más comentados de la previa del encuentro entre Argentina y Argelia, reforzando la ilusión de los hinchas albicelestes en el inicio de un nuevo desafío mundialista.