Durísima sanción por racismo a Benítez Machuca, juvenil de la Selección Argentina Sub 17

Sin contemplaciones. Así actuó la Conmebol sancionó con el mediocampista de la Selección Argentina Sub-17 Matheo Benítez Machuca, quien recibió una dura sanción tras considerar que fue el responsable de realizar insultos de índole racista contra la delegación de Brasil en el marco del último torneo Sudamericano desarrollado en Paraguay.

La penalización contra el futbolista de las inferiores de Independiente reviste una suspensión de cuatro meses, que es de ejecución inmediata y cuenta con el aval de la FIFA, por lo que su inhabilitación rige tanto para compromisos internacionales como para los torneos locales de la AFA. De este modo, el futbolista no podrá sumar minutos en la Reserva del "Rojo" ni en su respectiva categoría hasta la finalización de su suspensión.

El expediente disciplinario realizado por la Conmebol se inició formalmente a partir de la acusación de los futbolistas del seleccionado brasileño, quienes denunciaron que Machuca realizó ademanes discriminatorios dentro del campo de juego en el estadio de Sportivo Ameliano.

Aunque las imágenes de la transmisión oficial no consiguieron registrar la secuencia exacta de los hechos, las protestas se dirigieron directamente al árbitro principal, David Ojeda, que optó por no activar las directrices vigentes del protocolo antirracismo.

Frente a este escenario, la AFA confirmó que presentará un recurso de apelación para que el juvenil logre integrarse a las concentraciones y a los encuentros preparatorios previos al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este año, fechas para las cuales el jugador ya habrá cumplido la totalidad del castigo.



