Úbeda se la juega con un juvenil estrella para la "final" de Boca ante Universidad de Chile por la Copa Libertadores 2026

Boca se juega no solo el semestre, sino gran parte de su año deportivo este jueves ante la Universidad de Chile. Y para el partido que definirá su continuidad o no en la Copa Libertadores 2026, el DT Claudio Úbeda convocó a un juvenil que es una de las grandes apariciones del club y que tiene experiencia en la Selección Argentina Sub 17.

Se trata de Matías Satas, una de las piezas clave de la Reserva de Mariano Herrón que lleva ya varios meses llevándose miradas por su gran rendimiento a corta edad. El central zurdo, de 18 años, se destaca por su técnica, su capacidad de liderazgo y su madurez poco habitual, dotes que lo convirtieron en uno de los proyectos más prometedores del fútbol argentino.

De hecho, el defensor fue parte de la prestigiosa lista anual "Next Generation" del diario inglés The Guardian, la cual lo situó entre los 60 futbolistas más promisorios de la categoría 2008. Pero el talento de Satas hace tiempo que salió de Boca Predio.

En noviembre del año pasado, Diego Placente lo convocó al Mundial Sub 17 y fue el capitán de la Selección Argentina en los tres partidos que jugó, completando los 90 minutos en todos ellos. El futbolista llegó a Boca en 2017, el año pasado firmó su primer contrato profesional y se convirtió en el primero de su categoría en conseguirlo.

Bajo las órdenes de Herrón, el juvenil jugó 12 de 15 partidos posibles con la Reserva, todos ellos como titular e incluso marcando un gol frente a Central Córdoba. Y aunque durante todas las formativas se desempeñó como zaguero, el entrenador comenzó a probarlo como un lateral izquierdo de corte defensivo.

Si bien el titular el jueves será Marco Pellegrino y es poco probable que Satas tenga minutos en un partido tan importante, comienza de a poco a asomarse en el primer equipo y estará esperando su chance, la cual podría llegar prematuramente en caso de una lesión del titular, pues es la única variante como central zurdo.







