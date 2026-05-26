Boca recibió una multa millonaria de Conmebol por actos racistas y otra sanción por incumplir protocolos de TV

La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó a Boca Juniors con una multa de 100.000 dólares tras los hechos de racismo registrados durante el cruce ante Cruzeiro en La Bombonera por Copa Libertadores, en un fallo que refuerza la política de tolerancia cero frente a conductas discriminatorias en las competencias continentales.

La penalidad económica se originó a raíz de los gestos racistas realizados por un simpatizante local en las tribunas del estadio Alberto J. Armando. Según el informe disciplinario, el hincha reaccionó de la misma manera ante provocaciones y ademanes xenófobos provenientes de un parcial del conjunto brasileño.

Ante la gravedad de los episodios y la reciprocidad de las conductas detectadas por las autoridades del encuentro, el Tribunal de Disciplina de Conmebol resolvió aplicar el principio de equidad y sancionó también con 100.000 dólares a Cruzeiro. Ambos casos marcan un fuerte antecedente en la lucha contra la violencia verbal y la discriminación en el fútbol sudamericano.

Boca lanzó una campaña de concientización en La Bombonera

Frente al riesgo de nuevas sanciones que podrían derivar en clausuras parciales o totales de La Bombonera, la dirigencia de Boca implementó una campaña institucional de concientización durante el último partido internacional frente a Universidad Católica.

La iniciativa, impulsada bajo el lema "El respeto es titular", incluyó una fuerte difusión en redes sociales oficiales durante las 72 horas previas al encuentro, además de mensajes en pantallas gigantes y cartelería electrónica dentro del estadio desde horas antes del inicio del partido.

También se exhibió un cartel alusivo durante la ceremonia oficial previa al encuentro, portado por los futbolistas titulares de Boca y la delegación de Universidad Católica, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Conmebol también multó a Boca por incumplir el protocolo de prensa

Además de la sanción por racismo, Conmebol aplicó una multa adicional de 5.000 dólares a Boca Juniors por incumplir el manual de operaciones de prensa y televisión de la competencia continental.

La infracción ocurrió tras el partido de vuelta disputado en Brasil, donde Boca cayó 1 a 0 frente a Cruzeiro. De acuerdo al informe del veedor, la delegación xeneize no realizó las entrevistas rápidas obligatorias ("flash interviews") establecidas para las cadenas internacionales dueñas de los derechos televisivos, incumpliendo así uno de los compromisos comerciales exigidos por el organismo sudamericano.