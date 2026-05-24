Napoli viene con todo por Zeballos y Boca ya se frota las manos

Exequiel Zeballos está cada vez más cerca de terminar su etapa en Boca Juniors, tras la decisión de no extender su contrato y el interés de nada menos que el Napoli, club en el que hizo historia Diego Armando Maradona, en llevárselo ahora mismo.

Teniendo en cuenta estas novedades, el duelo ante Universidad Católica por el Grupo D que va a definir su futuro del Xeneize en la Copa Libertadores puede ser el último del "Changuito" con la azul y oro.

Los dirigentes de Napoli ya están en plenas charlas con Riquelme, y le expresaron el "apuro" que tienen en cerrar la operación ya que quieren que haga la pretemporada de cara a una nueva temporada de la Serie A y de la Champions League post Mundial 2026 de la FIFA.

Los dirigentes de la institución del Sur de Italia inició conversaciones con la directiva que comanda Juan Román Riquelme para quedarse con el Changuito, delantero de 24 años. El equipo es escolta de Inter en la Serie A y se clasificó a la próxima Champions League.

El director deportivo de Napoli Giovanni Manna estaría de acuerdo en principio en una cifra de 14 millones de dólares, bastante cercana de la cláusula de recisión. El vínculo de Zeballos ya está cerrado por cuatro años.

El delantero santiagueño de 24 años pertenece a la camada del 2002, integrada por Ezequiel Fernández y Cristian Medina.