Con pasacalles, Boca cerró filas de cara al partido decisivo ante la Universidad Católica: "Contra todos..."
Luego del polémico arbitraje en el duelo contra Cruzeiro, a los jugadores de Boca les llegó un claro mensaje mediante una serie de pasacalles que aparecieron este viernes.
Ya pasaron varias horas, pero la bronca por el arbitraje en el partido frente a Cruzeiro todavía dura en un Boca que ya prepará el duelo decisivo en el que buscará derrotar a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
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En ese marco, y tras las duras declaraciones de varios jugadores, hoy aparecieron decenas de pasacalles en el predio de Ezeiza y en las inmediaciones de La Bombonera.
La consigna en cada uno de esos trapos si bien fue la misma, no dejó de ser clara y contundente: "Boca contra todos".
De esta manera, el club expresó de alguna manera la sensación de injusticia que se sintió a raíz de varios fallos polémicos en los últimos encuentros del certamen continental.
A su vez, el mensaje cierra filas puertas adentro y funciona como la propia
"guardia alta" de cara a lo que será el choque frente a los Cruzados del próximo jueves a las 21:30.
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Claro, más allá de lo que pueda pasar con el juez designado, Boca deberá demostrar adentro de la cancha y salir a llevarse los tres puntos. Esa es la única certeza.