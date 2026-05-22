Con pasacalles, Boca cerró filas de cara al partido decisivo ante la Universidad Católica: "Contra todos..."

Ya pasaron varias horas, pero la bronca por el arbitraje en el partido frente a Cruzeiro todavía dura en un Boca que ya prepará el duelo decisivo en el que buscará derrotar a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Conmebol le puso fecha al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

En ese marco, y tras las duras declaraciones de varios jugadores, hoy aparecieron decenas de pasacalles en el predio de Ezeiza y en las inmediaciones de La Bombonera.

La consigna en cada uno de esos trapos si bien fue la misma, no dejó de ser clara y contundente: "Boca contra todos".

De esta manera, el club expresó de alguna manera la sensación de injusticia que se sintió a raíz de varios fallos polémicos en los últimos encuentros del certamen continental.

A su vez, el mensaje cierra filas puertas adentro y funciona como la propia

"guardia alta" de cara a lo que será el choque frente a los Cruzados del próximo jueves a las 21:30.

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