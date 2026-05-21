Atento Boca: Roma le hizo una nueva oferta de renovación a Paulo Dybala

Cuando todo parecía indicar que el ciclo de Paulo Dybala en Roma se acercaba al final y que el camino hacia Boca se iba despejando, la dirigencia del club italiano se movió: en las últimas horas elevó una nueva oferta para renovar su contrato, que vence el próximo 30 de junio.

El problema es el económico: Roma quiere reducirle considerablemente el salario anual y esas cifras no terminan de convencer a su entorno.

La negociación sigue abierta, y las partes todavía no encuentran un punto de acuerdo.

El Xeneize observa todo desde la distancia, expectante y esperando que su renovación se caiga pero sin entrar en la desesperación. La Joya tampoco piensa apresurarse.

Tanto el entrenador Gian Piero Gasperini como el propietario Dan Friedkin le dieron el visto bueno para renovar. Y el propio jugador envió una señal al decidir sentarse a escuchar y negociar.