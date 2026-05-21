La cuatro ausencias claves de River para la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano

Ya pasó el partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026 y en River todo está enfocado en la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano. Pero para ese trascendental encuentro, Eduardo Coudet no podrá contar con cuatro futbolistas fundamentales en su esquema, quienes sufren lesiones de diversa gravedad.

Uno de los ausentes es Gonzalo Montiel, quien llegó entre algodones para el duelo de semifinales y solo aguantó 45 minutos, en los que falló un penal. En el entretiempo fue reemplazado por Fabricio Bustos debido a un desgarro en el cuádriceps izquierdo y llegaría con lo justo al Mundial 2026.

Otra baja confirmada es la de Sebastián Driussi, quien sufrió un esguince grado II del ligamento colateral media de su rodilla derecha producto de la durísima entrada de atrás de Franco Ibarra en el duelo ante el "Canalla". Tendrá para al menos un mes de rehabilitación y apunta a estar disponible en la pretemporada.

Una lesión similar es la que sufrió Aníbal Moreno, quien padece un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, pero de menor grado. Pese a perderse el duelo por el título ante Belgrano, Coudet espera que pueda recuperarse en algunas semanas y ser parte de la puesta a punto en Alicante.

El último ausente por el momento es Matías Viña, quien se desgarró el aductor derecho en la previa al partido con Bragantino, en el que estaba proyectado como titular ya que Marcos Acuña no está al ciento por ciento desde lo físico. El uruguayo, de gran actuación ante Rosario Central marcando a Ángel Di María, tendrá para al menos 21 días de recuperación.