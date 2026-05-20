El envidiable récord que Dibu Martínez agigantó al conquistar la Europa League con Aston Villa
Gracias a la consagración de Aston Villa en la Europa League, Dibu Martínez amplió una marca impactante en su carrera.
Esta tarde, y con Dibu Martínez como siempre en el arco, Aston Villa hizo historia y conquistó la Europa League al derrotar a Friburgo en la gran final.
El tremendo festejo del Dibu Martínez luego de ser campeón de la Europa League con el Aston Villa
En ese marco, el arquero marplatense, que jugó con una rotura en uno de sus dedos, amplió un récord que pinta de cuerpo entero la clase de jugador que es.
Contando la definición que se disputó en Estambul, el golero campeón del mundo con la Selección Argentina jugó siete encuentros decisivos en su carrera y los ganó todos.
Las primeras dos fueron en 2020, cuando con el buzo de Arsenal, alzó la FA Cup y la Community Shield tras imponerse frente a Chelsea y Liverpool, respectivamente.
Respecto a los cuatro antecedentes restantes, todos corresponden a sus grandes actuaciones con la Albiceleste en la Copa América 2021 y 2024, el Mundial Qatar 2022 y la Finalissima de ese mismo año.
Además, Martínez alcanzó los 11 títulos en su trayectoria profesional y, luego de la Copa del Mundo, también tendrá la chance de obtener la Supercopa de Europa.
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Dibu Martínez, otra vez campeón: todas las finales que ganó
Arsenal
- FA Cup 2020
- Community Shield 2020
Selección Argentina
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Mundial Qatar 2022
- Copa América 2024
Aston Villa
- Europa League 2026
Otro más para la vitrina: todos los títulos de Dibu Martínez
- Community Shield 2014
- FA Cup 2015
- Community Shield 2015
- FA Cup 2017
- FA Cup 2020
- Community Shield 2020
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Mundial Qatar 2022
- Copa América 2024
- Europa League 2026