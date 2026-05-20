El Aston Villa de Dibu Martínez y Buendía juega la final de la Europa League ante Friburgo: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El Aston Villa de Inglaterra, que tiene como dos de sus grandes figuras a Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, irá por la gloria este miércoles, cuando se enfrente con el Friburgo de Alemania en la gran final de la UEFA Europa League. El encuentro está programado para las 16 (hora de Argentina), tendrá como escenario al Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía, y el árbitro designado fue el francés Francois Letexier.

El Aston Villa se metió en la final de la Europa League gracias al triunfo 4-1 en el global frente al Nottingham Forest. La clave estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida. En caso de ganar, el conjunto inglés conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

El "Dibu" Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.

El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.

Probables formaciones de Aston Villa vs. Friburgo por la final de la Europa League

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Victor Lindelof, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Friburgo: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Treu; Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler; Jan-Niklas Beste, Merlin Manzambi, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Cómo ver en vivo Aston Villa vs. Friburgo por la final de la Europa League

El partido entre Aston Villa y Friburgo por la final de la Europa League será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo por streaming a través de Disney+ Premium (Pagando el codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.



