El Aston Villa del Dibu Martínez cayó ante Nottingham Forest en la ida de las semifinales de Europa League

El Nottingham Forest le ganó 1 a 0 al Aston Villa de local en la ida de las semifinales de Europa League gracias al gol de penal de Chris Wood.

Los primeros en probar suerte fueron los de Unai Emery. A los 8 minutos del primer tiempo, Youri Tielemans pateó desde afuera del área y exigió al Stefan Ortega Moreno. El arquero voló y la desvió al tiro de esquina.

La más clara del período inicial se dio a favor del Forest. Morgan Gibbs-White llegó a línea de fondo, mandó el centro atrás, y Dibu Martínez salvó de manera impresionante el remate de Igor Jesus.

En el segubdo tiempo, el Aston Villa volvieron a poner a prueba a Ortega Moreno. Morgan Rogers puso una pelota perfecta para Watkins que remató en la puerta del área chica. Y el guardameta fue rápido de reflejos para despejar con su brazo.

Finalmente, un centro pasado y un intento de Omari Hutchinson de meterla nuevamente en órbita hizo que la pelota le dé en el brazo a Lucas Digne. Mediante el VAR sancionaron el penal y Chris Wood metió el tanto del triunfo.