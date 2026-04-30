El Arsenal quiere a Julián Álvarez: el informe secreto para comprarlo

Arsenal ya tiene decidido comprar a Julián Álvarez, que hoy en día es un rival directo en la lucha por el pase a la final de la Champions League y que incluso convirtió de penal en el empate 1-1 por la ida.

Los Gunners saben que deben hacer una oferta por más de 100 millones de euros para superar a competidores como Barcelona y PSG, que ya se mostraron interesados en la Araña.

Según lo trascendido, Arsenal comenzó a recolectar datos del argentino desde enero revisando los antecedentes de sus lesiones, productividad en campo y parámetros fisiológicos. A través de esta información concluyeron que "encaja en los requisitos".

Desde el Atlético de Madrid blindaron al futbolista hasta mediados de 2030. Según Daily Mail Sport, solo saldría por una oferta que supere ampliamente esa cifra. En el equipo inglés esperan que la salida de Gabriel Jesús deje un ingreso que sirva para la negociación.

A través de esta decisión de hacerse con el delantero, el conjunto londinense deberá convencer a Álvarez y presentar una oferta superadora que satisfaga al Colchonero.