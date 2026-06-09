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Bomba: Real Madrid le hizo una oferta de 150 millones a Atlético de Madrid por Julián Alvarez

El Real Madrid subió un comunicado oficial en el que reveló que hizo una oferta por Julián Álvarez.

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 Previo a su reelección como presidente de Real Madrid, Florentino Pérez reveló que iban a hacer una oferta de 150 millones de euros por un futbolista. Finalmente, el apuntado fue Julián Alvarez.

En sus redes sociales, el Merengue informó que hicieron la oferta formal al Atlético Madrid, pero la misma fue rechazada ya que se consideró insuficiente el monto.

Como contraoferta, el Colchonero le respondió a su clásico rival que solamente se desprenderá del delantero en caso de que abonen su cláusula de rescisión. 

La misma es de 500 millones de euros por el totalidad de su ficha, por lo que hay 350 millones de diferencia.

De esta manera, todo indica que la negociación culminará allí debido al importante monto que debería pagar Real Madrid para quedarse con el argentino.

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