Benfica hizo oficial la salida de José Mourinho y el Real Madrid lo espera

Después de hacer una oferta astronómica por Julián Álvarez, Florentino Pérez está cerca de concretar una de las promesas de campaña tras ganar las elecciones: José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid.

Tanto es así que este martes Benfica informó que The Special One dejó su cargo luego de que se abonaran los 15 millones de euros en los que estaba tasada su cláusula de rescisión.

Las Águilas también le agradecieron al DT luso por su etapa en el club, que arrancó en septiembre de 2025 y finalizó con un total de 45 encuentros. Además, la entidad de Lisboa confirmó a Marco Silva como flamante estratega.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo June 9, 2026

Cabe destacar que, si bien no hubo un anuncio oficial al respecto, el Merengue sí se despidió de Álvaro Arbeloa, el director técnico saliente.

"El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", expresó la institución española.

Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Ahora, lo único que resta saber es cuándo será la presentación oficial de Mourinho en el Santiago Bernabéu, momento en el que se iniciará su segundo ciclo en el club.