Florentino Pérez confirmó el regreso de José Mourinho al Real Madrid en caso de ganar las elecciones

Florentino Pérez confirmó que José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid si él vuelve a ser proclamado presidente en las elecciones del club.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' se publicó un video en el que aparece el DT con la camiseta del Madrid y dice: "Sí".

Florentino convocó recientemente elecciones a la presidencia y se verá las caras en las urnas con Enrique Riquelme el próximo 7 de junio, en lo que serán las primeras elecciones que celebra el club español en los últimos 20 años.

Mourinho y el Merengue ya tenían un acuerdo para los próximos dos años y aunque se esperaba que Florentino Pérez lo hiciera oficial en un acto de su candidatura, fue hasta este martes que lo confirmó.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

El entrenador portugués volvería tras 13 años. Entre 2010 y 2013, ganó tres títulos nacionales durante su ciclo, incluido el título de LaLiga de la temporada 2011-12.