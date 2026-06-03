Instituto expulsó como socio a Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega

Este miércoles, Instituto tomó la decisión de quitarle la categoría de socio a Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido por el femicidio de Agostina Vega. "El Tribunal de Convivencia ha resuelto la expulsión de la persona involucrada de los registros sociales de la Institución", informaron.

En un comunicado, La Gloria agregó: "La decisión adoptada se fundamenta en la extrema gravedad de los hechos investigados, en el estado actual de las actuaciones judiciales, en los antecedentes que han trascendido públicamente respecto de la situación bajo análisis, en la profunda conmoción social e institucional generada por el caso y en la manifiesta incompatibilidad entre tales circunstancias y los principios, valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club".

Por último expresó: "En consecuencia, Instituto Atlético Central Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación, principios que forman parte de la identidad institucional del Club y que se encuentran expresamente consagrados en su Estatuto Social y en su Protocolo contra la Violencia de Género".

Barrelier formaba parte de la barra de Instituto (aunque no era un primera ni un segunda línea), que lo desvinculó una vez conocida la noticia del femicidio de Agostina.

Del lado del club también remarcaron que no desempeñó funciones institucionales, deportivas ni representativas: "Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia".