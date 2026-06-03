Sigue internada: preocupa el estado de salud de la madre de Agostina Vega tras el femicidio

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, presuntamente por Claudio Barrelier, continúa internada bajo un cuadro que genera alarma en su entorno cercano.

La mujer fue hospitalizada tras sufrir una descompensación el pasado sábado, horas antes de que se produjera el hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Un cuadro psicológico complejo

El estado de salud de la madre de la víctima fue confirmado este martes por su propio padre, Miguel Heredia, quien describió la delicada situación que atraviesa su hija en declaraciones brindadas a El Doce.

El abuelo de la adolescente precisó el diagnóstico actual de la paciente en el centro asistencial.

"Está un poquito complicada. Clínicamente está bien, pero el tema psicológico es complicado", manifestó el hombre al canal televisivo, reflejando el fuerte impacto emocional que vive el grupo familiar desde el inicio del caso.

El reclamo de la familia a la Justicia

Mientras se aguarda la evolución de la mujer hospitalizada, los parientes de la víctima exigen que la investigación judicial se extienda a otras personas.

A pesar de que la causa tiene a Claudio Barrelier como el principal sospechoso tras las rejas, los allegados a la adolescente sostienen una fuerte sospecha sobre la participación de terceros.

En ese sentido, la familia reclama formalmente nuevas imputaciones al considerar que el presunto autor material del crimen no actuó en soledad para cometer el femicidio y posteriormente ocultar el cuerpo de la menor de edad.