Borja no tiene límites: ahora vuelve a coquetear con Boca

Miguel Ángel Borja parece estar empecinado en que los hinchas de River Plate lo odien, al recordar una vez más que podría haber sido jugador de Boca Juniors. Si bien "El Colibrí" se terminó yendo al Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos.

Antes de la llegada de Adam Bareiro, Borja tenía grandes chances de llegar al Xeneize, ya que era muy bien considerado por Juan Román Riquelme, pero terminó eligiendo el dinero por el prestigio.

Su salida de la institución de Núñez estuvo marcada por el bajo nivel y la falta de gol, lo que a la vez complicó su relación con sus hinchas.

"Fue real, estuve en conversaciones con directivos, con el Chelo (Delgado)", afrimó el diálogo con ESPN Colombia.

"Creo que las puertas cuando se le abren a uno, es producto del trabajo. Eso que se hizo en Argentina, los goles que se marcaron, los títulos, es bonito", explicó el actual delantero de Al-Wasl sobre su paso por nuesto país, donde ganó tres títulos y marcó 62 goles en 159 partidos en el Millo.

Por otro lado, ratificó la información que decía que apenas le faltaron detalles para ser refuerzo del Xeneize. "Me llevo ese orgullo de decir que esas grandes instituciones me tocaron las puertas. Estuve cerca". Además, contó que tiene lazos con Boca por su familia y que su hermano, que es hincha, le dijo que estuvo cerca de ponerlo en el club.