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SORPRESA Y MEDIA

Diana Shnaider remontó un partido increíble ante Aryna Sabalenka y es semifinalista de Roland Garros

Diana Shnaider sacó adelante un duelo tremendo ante Aryna Sabalenka, la mejor tenista del mundo, y se metió entre las cuatro mejores de Roland Garros. El Grand Slam Francés tendrá una campeona inédita.

Juan Riera
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Y se dio lo que nadie esperaba en Roland Garros, ya que  Diana Shnaider, reaccionó a tiempo y terminó dándole vuelta un partido increíble a Aryna Sabalenka, con 6-0 incluido en un tercer set perfecto, para meterse en las semifinales. Con este resultado, habrá una campeona inédita en el Grand Slam francés.

Shnaider, número 23 del ranking WTA, cayó en el primer set ante la mejor jugadora del mundo, y si bien mostró algún tipo de reacción, el cielo se veía más que gris para ella.

El segundo set comienzó como venía, muy complicado para Shnaider, quien estaba 4-1 abajo y logró con un tenis de alto vuelto igualarlo 5-5 y llevarse el segundo.

Pero la bielorrusa literalmente perdió la cabeza por completo y hasta discutió de manera reiterada con sus entrenadores, mostrando su fastidio porque no le salía nada y el público francés se le dio vuelta y hasta se escuchó algún silbido por lo bajo.

 Aryna Sabalenka perdió la cabeza y quedó afuera de Roland Garros.

El resto fue para Shnaider, quien le dio un baile histórico en el último set para clasificar a semifinales.

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