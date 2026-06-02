Diego Lugano hizo una fuerte acusación de cara al Mundial 2026 que involucra a Messi y Cristiano Ronaldo

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y todo el planeta ya parece tener una opinión formada sobre lo que puede llegar a suceder en Estados Unidos, México y Canadá.

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En ese sentido, Diego Lugano, histórico ex capitán de Uruguay, habló sobre los posibles candidatos y postuló a Portugal, aunque hizo una llamativa declaración.

Al justificar su postura, el zaguero central, que alcanzó el cuarto puesto con la Celeste en Sudáfrica 2010, explicó que el elenco luso tendrá "penales a favor" solo por contar con Cristiano Ronaldo e hizo alusión a lo que sucedió con Lionel Messi en Qatar 2022.

"Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar", lanzó el antiguo defensor del combinado charrúa.

Además, agregó: "Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica".

Diego Lugano no 'Resenha da Rodada', sobre a seleção portuguesa ser uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo.



"Portugal (é favorito) porque Cristiano vai ter pênaltis a favor como teve Messi no Catar!"



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Cabe recordar que, hace algunos años, Lugano ya había despotricado contra la Selección Argentina y los fallos arbitrales en la última Copa del Mundo.

"A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados", sentenció en 2023.

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Por otra parte, en charla con ESPN Brasil, brindó su consideración respecto a cómo le irá a la Verdeamarela de Carlo Ancelotti y subrayó que "va a ir de menos a más".