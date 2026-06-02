Gustavo Álvarez seguirá siendo el DT de San Lorenzo y ya le hizo un pedido a la nueva dirigencia

Después de ganar las elecciones del pasado fin de semana , la flamante dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Marcelo Culotta, comenzó a trabajar y ya se comunicó con Gustavo Álvarez.

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El DT se había mantenido al margen a la espera del resultado de los comicios y tenía ciertas dudas sobre si sería ratificado por la nueva conducción, algo que finalmente quedó encaminado en las últimas horas.

De hecho, el entrenador se reunió en las últimas horas con Walter Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric, integrantes de lo que será el departamento de fútbol, para empezar a pensar en el armado del plantel para el segundo semestre.

En ese conclave, el estratega del Ciclón se mostró consciente de que habrá varias salidas, pero hizo un pedido concreto: poder suplir cada puesto en el que se pierda un futbolista.

Además, Álvarez, que tiene contrato hasta diciembre, indicó cuáles son sus prioridades en el próximo mercado de pases e hizo hincapié en buscar un lateral izquierdo, un volante, un enganche y un delantero.

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Vale resaltar que el acto en el que se realizará el traspaso de autoridades será el próximo jueves. Allí, Culotta y compañía tomarán formalmente las riendas de San Lorenzo hasta diciembre de 2027.