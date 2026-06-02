La Selección argentina intensifica los entrenamientos en Kansas con la mirada puesta en los lesionados

La Selección argentina afrontará este martes, a partir de las 20 (hora de nuestra país), su segunda sesión de entrenamiento en la ciudad de Kansas.

Tras haber completado una primera jornada de movimientos livianos, el director técnico Lionel Scaloni planea incrementar la intensidad de los trabajos en el campo, con el objetivo de evaluar detalladamente las cargas físicas de sus dirigidos y comenzar a perfilar la formación titular para el próximo encuentro amistoso de la fecha FIFA contra Honduras.

Según fuentes consultadas por Depo, estas practicas debieron reprogramarse debido a las altas temperaturas

El estado físico de los futbolistas y el caso Messi

Durante la actividad del lunes, el cuerpo técnico dispuso tareas diferenciadas para aquellos jugadores que arrastran diversas molestias musculares.

Entre ellos se encuentra el capitán Lionel Messi, quien practicó apartado del grupo principal para preservar su condición de cara a las próximas exigencias futbolísticas.

Esta planificación resulta fundamental para los planes del entrenador, ya que restan exactamente dos semanas para el debut oficial del conjunto albiceleste en el Mundial 2026 frente al seleccionado de Argelia.

Honduras como banco de pruebas para el debut mundialista

El próximo partido preparatorio frente a Honduras será utilizado por Scaloni como la principal medida de fuerza para dictaminar el estado real de la plantilla. Los futbolistas que mostraron complicaciones en los últimos días serán exigidos formalmente sobre el césped durante el encuentro.

A partir de las conclusiones que obtenga en este compromiso, el cuerpo técnico definirá la lista de prioridades y el esquema táctico ideal para los próximos compromisos y el estreno en la máxima cita internacional.