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Horarios confirmados para los amistosos de la Selección Argentina previos al Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en partidos que servirán para preparación de cara a la participación en el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA.

Juan Riera
Juan Riera
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La Selección Argentina ya conoce los horarios de los amistosos que disputará con Honduras e Islandia, antes del inicio de su participación en el Grupo J Mundial 2026 de la FIFA, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

El primero será el duelo ante Honduras en Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M), este sábado 6 de junio desde las 21 horas. El estadio tiene capacidad para alojar 102.733 espectadores sentados, siendo uno los más grandes en todos los Estados Unidos.

Apenas tres días más tarde se enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium,de la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, el próximo martes 9 de junio a las 22 horas.

Cuándo es el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

 El debut de la Scaloneta en la Copa Mundo está programado para el 16 de junio a las 23 horas ante Argelia, en el Kansas City Stadium.

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