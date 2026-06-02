El posible equipo de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzó con una serie de entrenamientos que sirvan para llegar lo mejor posible al debut ante Argelia, el martes 16 a las 21 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni no puede definir nada aún, debido a que tiene a muchos jugadores que se están recuperando de diferentes lesiones y dolencias. Emiliano "Dibu" Martínez tiene una fractura en su dedo anular de la mano derecha; Cristian "Cuti" Romero, quien sufre un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha; Leandro Paredes con una distensión en el isquiotibial y Gonzalo Montiel, por un desgarro y Nahuel Molina Lucero, que practica diferenciado pero llegaría.

La realidad es que se podrían plantear dos realidades. Una si fuera el partido mañana y otra dentro dos semanas, cuando verdaderamente empiece la participación en la Copa del Mundo.

El equipo de Argentina si comenzara el Mundial 2026 hoy

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El equipo de Argentina para si se recuperan los lesionados para comenzar el Mundial 2026

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.