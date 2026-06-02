Los 19 jugadores del fútbol argentino que jugarán el Mundial 2026: cuánto recibirá cada club

Se viene el Mundial 2026 de la FIFA y los clubes del fútbol argentino aportarán un total de 19 futbolistas que representarán a sus respectivos seleccionados.



La entidad madre del fútbol mundial, presidida por Gianni Infantino, dispuso que cada club tenga una compensación de 11.000 dólares diarios hasta que dure su participación en la Copa del Mundo.

River aparece como el equipo que mayor cantidad de jugadores da a nivel local, por lo sumará un total de 77.000 dólares cada 24 horas. Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi jugarán para Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño para Colombia, Kendry Páez para Ecuador, Matías Viña para Uruguay y Matías Galarza Fonda para Paraguay.

En el segundo escalón, Independiente y Huracán, clubes que percibirán un canon diario de 22.000 dólares gracias a la convocatoria de dos representantes cada uno.

Por el lado del conjunto de Avellaneda, Santiago Arias integrará la nómina de Colombia y Gabriel Ávalos formará parte de Paraguay; en tanto, el "Globo" se verá representado en la delegación de Ecuador a través de Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.

El mapa de ingresos se completa con Boca Juniors, que registrará el aporte de 11.000 dólares por jornada mediante la presencia del volante Leandro Paredes en el combinado argentino de Lionel Scaloni.

Con idéntico beneficio diario de una plaza le siguen Vélez y Rosario Central, que enviarán al arquero Álvaro Montero y al extremo Jaminton Campaz a la Selección de Colombia, respectivamente, junto con Estudiantes de La Plata, que ostenta la convocatoria del experimentado arquero uruguayo Fernando Muslera.

Además, San Lorenzo, con Orlando Gil; Lanús, con José Canale; Talleres (C), con Alejandro Maidana, e Independiente Rivadavia de Mendoza, con Alex Arce tendrán representación en la Selección de Paraguay y recibirán dinero por la estadía de dichos jugadores.