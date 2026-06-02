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Jordania presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Jamal Sellami anunció la lista de 26 jugadores de Jordania que participarán del Grupo J Mundial 2026 de la FIFA, que comparten con Argentina, Austria y Argelia.

Juan Riera
Juan Riera
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Jordania jugará por primera vez en su historia una Copa del Mundo y por eso le de mucha trascendencia a lo que suceda en el Grupo J de Mundial 2026 de la FIFA, que compartirá con la Argentina, Argelia y Austria. Su entrenador Jamal Sellami presentó la lista definitiva de 26 y no hay grandes sorpresas.

La delegación del país árabe ya está en San Diego, donde concentrará hasta el miércoles 10, y tendrá actividad, ya que disputará un amistoso ante Colombia. Luego, viajará a Portland, en donde hará base para todo el Mundial. 


Su debut en el Mundial será el martes 16 de junio ante Austria en San Francisco. Luego, jugará el 22 de junio ante Argelia en la misma ciudad y, finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio ante Argentina, en Dallas. 

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