Bombazo: River busca la vuelta de Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri

River va a fondo en este mercado de pases. La dirigencia tiene en carpeta a Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, dos joyas surgidas de las Inferiores que pegaron el salto a Europa, pero no lograron afianzarse.

En el Millonario siguen de cerca ambos casos y harán un intento para repatriarlos: se comunicarán con Real Madrid y Manchester City para ver si tienen intenciones de cederlos, al menos por una temporada, a sabiendas que muy posiblemente correrán por detrás en la consideración de sus respectivos equipos.

Hoy Mastantuono figura con la etiqueta de "transferible", pero su salida del Merengue no será sencilla. Mucho menos una vuelta al fútbol argentino. Desde su entorno la califican de "imposible" y sostienen que su futuro dependerá de lo que decida José Mourinho cuando arranque su segundo ciclo como entrenador del club.

El panorama del Diablito es similar, aunque con sus propios matices. Ya en el mercado anterior River había intentado recuperarlo, pero el equipo inglés, pese a las propias ganas del jugador, decidió mantenerlo en Europa.

Por lo pronto, el Millonario se ilusiona: notan buena predisposición de parte del futbolista y la dirigencia del City ya que Echeverri viene de tener una floja cesión en el Girona.