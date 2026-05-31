Maxi Meza perdió mucho terreno en River y podría irse a otro club del fútbol argentino

Tras varias complicaciones físicas en su haber desde que llegó a River, Maxi Meza perdió mucho terreno en la consideración de Eduardo Coudet.

Debido a esto, no se descarta una salida pensando en lo que será el próximo mercado de pases.

Al mediocampista se le termina su actual contrato con el Millonario el 31 de diciembre de 2026. Y, por ahora, no hubo ningún tipo de avance con respecto a una posible renovación.

En ese sentido, surgió un fuerte interés de Gimnasia y Esgrima La Plata, precisamente el club donde el futbolista de 33 años se formó y debutó como profesional.

Hasta el momento, el Lobo no hizo ningún acercamiento formal por Meza. De todos modos, el interés es real y podría plasmarse en una oferta más temprano que tarde.