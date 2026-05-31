La advertencia de Franco Colapinto de cara al GP de Mónaco de la Fórmula 1: "Va a ser mucho más difícil"

Franco Colapinto advirtió que el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 será "100% más difícil". La FIA eliminó la aerodinámica activa para minimizar riesgos y a limitar la velocidad máxima.

Tras esto, el argentino explicó a Motorsport que ya giró en el simulador y que una de sus dudas pasa por la gestión energética. "Di algunas vueltas en el simulador. No estoy seguro de cómo va a ser el tema de la energía, pero por lo que sé, no se siente muy rápido en las rectas. De hecho, se siente muy lento", sostuvo el piloto de Alpine.

"Por supuesto, no tenemos datos reales todavía, y resulta un poco extraño lo lentos que somos en velocidad punta. Pero luego tenemos muchísima potencia a la salida de las curvas porque tenemos toda la entrega de energía disponible", agregó.

Esa secuencia, según el propio piloto, vuelve menos natural la conducción en un circuito que ya exige márgenes mínimos de error: "Eso hace que sea realmente extraño: tenés mucha potencia al salir de las curvas en un circuito bastante complicado, donde quizá normalmente habría que gestionar más, pero luego se es bastante lento al final de la recta. Veremos cómo resulta. Ojalá sea algo más natural y mejor".

La respuesta sobre el nivel de dificultad fue tajante cuando le preguntaron si la menor carga aerodinámica de los autos de agravará el desafío en Mónaco. "Creo que va a ser mucho más difícil que el año pasado", cerró Colapinto.