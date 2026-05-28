La frase de Flavio Briatore sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1: "Para 2027..."

Luego de sus recientes destacadas actuaciones en la Fórmula 1, Flavio Briatore llenó de elogios a Franco Colapinto y dejó declaraciones sobre su posible continuidad en Alpine.

Durante una conferencia de prensa, el asesor italiano resaltó su rendimiento en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó sexto: "Franco, sinceramente, creo que tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos".

Y agregó: "En Canadá ha hecho un trabajo excelente. El viernes no participó en la FP1 porque tuvo un problema con la batería. Luego se subió al coche, se clasificó y quedó entre los 10 primeros. Cosas así no son habituales, no para un piloto que hace ese tipo de cosas".

Las palabras más fuertes llegaron cuando habló del proyecto deportivo de la escudería francesa para 2027.

Aunque confirmó que Pierre Gasly tiene contrato vigente hasta 2028, dejó abierta la posibilidad de que el argentino siga como titular si mantiene este nivel: "Por el momento, tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027, tenemos a Gasly porque firmamos con él a largo plazo y luego veremos. Espero que Franco siga haciendo un buen trabajo desde ahora hasta el final de la temporada".