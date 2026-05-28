Con sabor a despedida: el Changuito Zeballos se va de Boca y su próximo destino sería Napoli

La historia entre Exequiel Zeballos y Boca parece acercarse a un desenlace inevitable. Luego de semanas de negociaciones sin avances concretos, el club habría tomado la decisión de vender al delantero en este mercado de pases para evitar que se marche libre cuando finalice su contrato, dentro de apenas seis meses.

En ese contexto, todo indica que el encuentro de este jueves, desde las 21.30, frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores podría transformarse en la despedida del "Changuito" ante los hinchas en la Bombonera.

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La situación contractual llegó a un punto límite. Desde el Xeneize consideran inviable arriesgarse a perder sin ingresos a uno de los futbolistas más valiosos surgidos de las inferiores en los últimos años. Por eso, pese a que la cláusula de rescisión del atacante está fijada en 15 millones de euros, el club estaría dispuesto a aceptar una propuesta cercana a los 10 o 12 millones para concretar la transferencia ahora.

El principal interesado es Napoli. Según trascendió, el conjunto italiano ya habría alcanzado un entendimiento con el entorno del futbolista y se prepara para presentar una oferta formal en los próximos días. La posibilidad de emigrar al fútbol europeo seduce a Zeballos, que a los 24 años entiende que atraviesa un momento clave de su carrera.

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Paradójicamente, su posible despedida llegará en uno de los partidos más determinantes del semestre para Boca. Las lesiones de Miguel Merentiel y Adam Bareiro obligaron al cuerpo técnico a apostar nuevamente por Zeballos desde el arranque en un duelo decisivo por la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Así, el delantero tendrá una última oportunidad para reconciliarse definitivamente con la hinchada y dejar una imagen fuerte antes de un adiós que, hasta hace algunas semanas, parecía impensado. En Boca ya asumen que el ciclo está cerca de terminar. Y la Bombonera podría prepararse para despedir a uno de los talentos más desequilibrantes que surgieron en el club en la última década.











