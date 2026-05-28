Bomba en la Selección Argentina: Franco Mastantuono se quedaría afuera del Mundial 2026

Bombazo en la Selección Argentina antes del anuncio de la lista para el Mundial 2026. Franco Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni para viajar a Estados Unidos.

Las razones son meramente futbolísticas. Si bien está en la órbita del cuerpo técnico desde que brillaba en River, su poco protagonismo en Real Madrid lo hizo retroceder en la pelea por un lugar en la nómina de 26.

Además, hay otros futbolistas con características similares mejor considerados que él, como Giovani Lo Celso.

También está Valentín Barco, quien tuvo un notable desempeño en Racing de Estrasburgo.

Mastantuono jugó 35 partidos en el equipo español, apenas 17 como titular, metió tres goles y dio una asistencia. Con la Albiceleste acumuló cuatro encuentros y solo uno desde el arranque.