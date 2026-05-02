La brutal frase de Arbaloa para defender la continuidad de Mastantuono en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa el tramo final de una temporada que, salvo un giro inesperado, terminará sin títulos. Con apenas cinco partidos por delante, el foco en la "Casa Blanca" ya empieza a correrse hacia la planificación del próximo curso, donde podrían producirse cambios importantes tanto en el banquillo como en el plantel.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Franco Mastantuono. El juvenil argentino, llegado desde River Plate con grandes expectativas, tuvo un inicio prometedor, pero con el correr de los meses fue perdiendo protagonismo. Las lesiones también jugaron su parte en este retroceso, y hoy su futuro parece estar lejos del primer equipo, al menos de forma inmediata.

Desde la directiva del club analizan la posibilidad de cederlo a otro equipo europeo para que recupere continuidad y ritmo competitivo, una estrategia habitual en el desarrollo de jóvenes talentos. La intención es que el mediocampista pueda sumar minutos y regresar con mayor experiencia para pelear por un lugar en el plantel.

Quien se refirió a su situación fue el entrenador Álvaro Arbeloa, en la conferencia de prensa previa al duelo ante RCD Espanyol. El DT valoró la actitud del futbolista: "Es un chico muy maduro para su edad, trabaja muy bien y entiende lo que significa estar en este club", aseguró.

Sin embargo, más allá de los elogios, lo cierto es que Mastantuono ha tenido escasa participación en partidos oficiales desde su llegada, una contradicción que alimenta las versiones sobre una salida temporal. Arbeloa evitó profundizar sobre su futuro, pero dejó en claro que confía en su proyección.

En paralelo, el propio técnico tampoco tendría garantizada su continuidad para la próxima temporada, en medio de una evaluación general que realizará la dirigencia tras el cierre del calendario.

Así, mientras el Real Madrid se prepara para cerrar un año sin festejos, las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán clave para reconfigurar un proyecto que busca volver rápidamente a lo más alto del fútbol europeo.