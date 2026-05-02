Franco Colapinto en la Sprint Race del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE
Franco Colapinto largará en la octava posición la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, siendo su compañero Pierre Gasly décimo. Lando Norris se quedó con la pole position.
Franco Colapinto corre hoy sábado la Sprint Race del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en su temporada 2026. La máxima categoría del automovilismo volvió a la acción tras el parate en abril por las suspensiones de los Grandes Premio de de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra en Medio Oriente.
El oriundo de Pilar, con un tiempo de 1:29.320, clasificó en el octavo lugar para la carrera sprint, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly que partirá décimo. El más rápido fue Lando Norris a bordo de su McLaren, mientras que en segundo lugar quedó el líder del torneo Kimi Antonelli con Mercedes.
A qué hora corre Colapinto la Sprint Race del GP de Miami de Fórmula 1
La carrera sprint largará a las 13 horas de Argentina, 12 horas local. Revisá país por país según dónde estés.
- Argentina: 13 horas
- Brasil: 13 horas
- Uruguay: 13 horas
- Paraguay: 12 horas
- Chile: 12 horas
- Bolivia: 12 horas
- Venezuela: 12 horas
- Perú: 11 horas
- Ecuador: 11 horas
- Colombia: 11 horas
- México: 10 horas
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la Sprint Race del Gran Premio de Miami de Fórmula 1
La Sprint Race del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 será televisada por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarla en vivo online por la plataforma de streaming Disney + Premium, previa contratación del canal codificado.