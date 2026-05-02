Franco Colapinto tuvo una gran clasificación Sprint con Alpine y largará desde el octavo puesto

La Fórmula 1 volvió a pista en Miami y dejó una gran noticia para el automovilismo argentino. Franco Colapinto firmó una destacada actuación en la clasificación Sprint y se metió entre los diez mejores, alimentando la ilusión de cara a un fin de semana que promete.

Luego de la histórica exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, donde reunió a más de 600 mil personas, el piloto de Alpine ratificó su crecimiento en una pista que no conocía. En un formato Sprint que exige precisión desde el primer momento, logró avanzar con solidez en cada instancia y cerró su mejor clasificación en la categoría.

Expectativa por Colapinto para este sábado.

El arranque ya había sido positivo. En la única tanda de entrenamientos, Colapinto terminó 11°, mostrando buen ritmo con neumáticos blandos, mientras que su compañero Pierre Gasly fue octavo, confirmando el buen rendimiento del auto.

Pero lo mejor llegó en la clasificación para la Sprint. El argentino superó la Q1 y la Q2, y en la Q3 marcó un tiempo de 1m29s320 que le permitió quedarse con el octavo lugar. El registro no solo lo posiciona bien para la carrera corta, sino que además supera su mejor antecedente, cuando había sido noveno en Azerbaiyán 2024 con Williams.

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Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri %u2B07%uFE0F#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

"Estoy feliz. Lo principal fue entender por qué nos faltaba. En una pista nueva y con formato Sprint, que es muy corto, todo es más complicado. Fue un buen trabajo del equipo", explicó el piloto tras la jornada, destacando el esfuerzo conjunto con ingenieros y mecánicos.

En la parte alta de la grilla, Lando Norris se quedó con la pole. Detrás largarán Kimi Antonelli y Oscar Piastri, en un dominio claro de McLaren y Mercedes en la clasificación.

Más atrás aparecen nombres fuertes como Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton, quien compartirá fila con el argentino.

La actividad continuará con la carrera Sprint, a las 13 de Argentina, y luego la clasificación para la competencia principal, que será a las 17.