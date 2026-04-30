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Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: así será la agenda del Gran Premio de Miami

Tras más de un mes de inactividad en el campeonato mundial de la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Miami.

EBalmaceda

Tras el histórico Road Show que protagonizó en Buenos Aires, Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Miami con el que la Fórmula 1 volverá a tener acción después de un mes de parate.

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Luego de la suspensión de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, el argentino saldrá a pista con Alpine e intentará sumar puntos nuevamente, como ya lo hizo en China.

Las actividades en el Autódromo Internacional de Miami comenzarán mañana desde las 13:00 con la primera y única práctica libre, en tanto que a las 17:30 tendrá lugar la clasificación para la carrera sprint.

El sábado, la sprint se largará a partir de las 13:00 y, a las 17:00, se realizará la clasificación para el evento principal del domingo, que también comenzará a las 17:00.

Cabe recordar que Mercedes tiene por ahora el 1-2 en la tabla de posiciones del certamen con Kimi Antonelli en la cima con 72 puntos y George Russell en el segundo puesto con 63 unidades.

Además, el último ganador de este gran premio fue el australiano Oscar Piastri, quien lideró el podio por encima de su compañero de McLaren, Lando Norris, y Russell.

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Colapinto vuelve a la Fórmula 1: la agenda del Gran Premio de Miami

viernes 1 de mayo

  • 13:00 - Práctica libre
  • 17:30 - Clasificación sprint

sábado 2 de mayo

  • 13:00 - Carrera sprint
  • 17:00 - Clasificación

domingo 3 de mayo

  • 17:00 - Carrera

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